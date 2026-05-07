اطلعا على إنجازات «مدن» بالمنطقة.. أمير الشرقية ونائبه يؤكدان على تمكين الاستثمارات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن ما يشهده القطاع الصناعي من تطور متسارع، يعكس الدعم الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله- لتعزيز البيئة الصناعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، وعددًا من قيادات الهيئة؛ حيث اطلع سموه على تقدم الخدمات والمنتجات الصناعية واللوجستية والاستثمارية، والمبادرات النوعية لتمكين المستثمرين، مؤكدًا مواصلة المنطقة الشرقية ترسيخ مكانتها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا مهمًا، في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية. كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه، المهندس ماجد العرقوبي، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم التنمية الصناعية، وتمكين الاستثمارات، وتطوير البيئة المحفزة لنمو القطاع الصناعي، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية بالمملكة.