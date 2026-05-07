اتهمهم بتقويض الأمن.. الدبيبة: لا مكان للإخوان في ليبيا

صعّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من خطابه تجاه جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنهم “لم يعد لهم وجود” في ليبيا، وأنه لن تكون لهم أي فرصة للعودة إلى الحياة السياسية.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع مع أعيان منطقة قصر الأخيار، حيث اتهم بعض عناصر الجماعة بالسعي إلى زعزعة الاستقرار، ومحاولة الانقلاب على السلطة، وفق ما ورد في مقطع فيديو متداول من اللقاء.

وقال الدبيبة: إن أحد قيادات الجماعة استغل فترة مرضه الأخيرة للتواصل مع أطراف خارجية، مدعياً عدم قدرته على الاستمرار في منصبه، في محاولة لدفع ترتيبات سياسية بديلة، بحسب وصفه. وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس ما اعتبره “نهجاً انتهازياً” يهدف إلى التأثير على مسار الحكم في البلاد عبر قنوات غير رسمية.

وتُعد هذه التصريحات من بين الأكثر حدة في خطاب الدبيبة تجاه الإخوان، في ما اعتبره مراقبون تحولاً واضحاً في موقفه السياسي، بعد سنوات من العلاقة المتقلبة بين الطرفين داخل المشهد الليبي.

كما أثارت التصريحات تساؤلات حول طبيعة التحولات داخل التحالفات السياسية في ليبيا، خاصة في ظل استمرار الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز النفوذ.

وأكد الدبيبة في حديثه رفضه لأي تدخلات فكرية أو دينية “مستوردة من الخارج”، مشدداً على أن هدف حكومته هو بناء دولة مدنية تقوم على الدستور والقانون، بعيداً عن أي تنظيمات سياسية ذات طابع أيديولوجي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من التوتر السياسي المستمر في ليبيا، حيث تتباين مواقف القوى الفاعلة بشأن مستقبل السلطة ومسار التسوية السياسية، وسط تعثر جهود توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.