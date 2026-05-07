اتفاق بين الهلال ونونيز على الرحيل

البلاد (جدة)

اقترب المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من إنهاء مشواره مع الهلال، بعد أقل من عام على انضمامه إلى النادي السعودي، في خطوة أعادت اسمه بقوة إلى دائرة اهتمامات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مقدمتها نيوكاسل يونايتد.

وبحسب تقارير صحفية، توصل نونيز إلى اتفاق مع إدارة الهلال يقضي بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، وسط توقعات بإمكانية فسخ عقده رسميًا، ما قد يتيح له الانتقال مجانًا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

تجربة قصيرة مع الهلال

انضم نونيز، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى الهلال خلال صيف العام الماضي قادمًا من ليفربول، في صفقة بلغت قيمتها الأولية 46 مليون جنيه إسترليني، بعد ثلاث سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم البداية الإيجابية للمهاجم الأوروغوياني مع الفريق الأزرق، فإن وضعيته تغيّرت بشكل كبير عقب تعاقد الهلال مع الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، الأمر الذي أدى إلى استبعاده من القائمة المحلية بسبب قيود اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي.

لوائح دوري روشن تحسم مصير نونيز

وتسمح لوائح دوري روشن السعودي لكل فريق بتسجيل 8 لاعبين أجانب فقط من مواليد ما قبل عام 2003 ضمن قائمة مكوّنة من 25 لاعبًا، وهو ما وضع إدارة الهلال أمام خيارات صعبة على مستوى الأسماء الأجنبية.

ودفع هذا القرار الجهاز الفني إلى استبعاد نونيز من القائمة، ليدخل اللاعب في فترة غياب طويلة منذ فبراير الماضي، دون المشاركة في أي مباراة رسمية مع الفريق.

أرقام متباينة مع ليفربول

وكان نونيز قد انضم إلى ليفربول في صيف 2022 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، في صفقة عُدّت حينها واحدة من أبرز صفقات النادي الإنجليزي.

وخلال فترته مع “الريدز”، شارك المهاجم الأوروغوياني في 143 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 40 هدفًا، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، إلا أن مستواه المتذبذب دفع إدارة ليفربول إلى الموافقة على رحيله.

نيوكاسل يعيد فتح الملفّ

ويُعَدّ نيوكاسل يونايتد من أكثر الأندية اهتمامًا بالتعاقد مع نونيز، إذ تابع النادي اللاعب منذ تألقه مع بنفيكا، وكان قريبًا من التقدم بعرض ضخم لضمه قبل انتقاله إلى ليفربول.

كما عاد اسم نونيز إلى طاولة نيوكاسل خلال صيف 2025، بعد تعثر صفقة الفرنسي هوغو إيكيتيكي، الذي فضّل الانتقال إلى ليفربول، حيث يرى المدرب إيدي هاو أن المهاجم الأوروغوياني يمتلك المقومات المناسبة لقيادة الخط الأمامي للفريق في المستقبل.

مستقبل مفتوح أمام نونيز

ومع اقتراب رحيله عن الهلال، يبدو أن داروين نونيز يستعد لفتح صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية، سواء عبر العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو خوض تجربة أوروبية جديدة، في وقت تترقب فيه عدة أندية موقفه النهائي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.