إنزاغي: يتعين علينا القيام بعمل أكبر للفوز بكأس الملك

عائشة العامودي (جدة)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال، أن عليه القيام بعمل أكبر من أجل المباراة النهائية لبطولة كأس الملك، مشيراً إلى أن تدريب فريق بحجم الهلال يعني وجود ضغط دائم.



وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الخلود في نهائي كأس الملك: لا بد من الإعداد جيداً، بدأنا أمس الإعداد إلى النهائي بالاستشفاء، ووصلنا إلى جدة مساء أمس، ولابد علينا أن نحضر جيداً للانتصار.



وعن تفضيله مشاركة سالم الدوسري المتراجع مستواه الفترة الأخيرة على حساب سلطان مندش، الذي يقدم مستويات مميزة، قال إنزاغي: سلطان مندش وصل إلينا في يناير، ويؤدي بشكل جيد، وله تجارب في مختلف الفرق، وفي آخر مواجهة أعطى لنا الكثير، سعيد بأداء اللاعبين سالم ومندش وبنزيمة ومالكوم، وتبقى الاختيارات لي بحسب كل مواجهة.



وفيما يخص تعامله مع فريق يلعب دون ضغوط، على عكس الهلال، قال المدرب الإيطالي: اللعب أو تدريب الهلال يعني وجود ضغط مستمر، سنواجه فريقاً يلعب دون ضغوط، ولعب مواجهة أخيرة في جدة أمام الاتحاد، وأدى بشكل جيد، نعرف كل ذلك، وعلينا اللعب غداً والانتصار.



بونو: شرف كبير أن ألعب هذا النهائي



أكد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، أهمية مواجهة الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مشدداً على أنَّ لاعبي الهلال يدركون قيمة البطولة بالنسبة للجماهير الهلالية والسعودية.



وقال بونو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق النهائي: شرف كبير لي أن ألعب هذا النهائي، ونعرف جيداً أهمية هذه البطولة للهلاليين والسعوديين، ونتطلع لأن نكون في أفضل مستوياتنا لإسعاد جماهيرنا.



وأضاف بونو: اللعب للهلال يعني مسؤولية كبيرة، ويجب أن نكون على قدر هذه المسؤولية، هناك أيام تسير كما نريد وأيام أخرى لا، لكن الأهم أن نقدِّم كل ما لدينا ونستمتع بما نقوم به داخل الملعب.



وعن تراجع الأداء في بعض المباريات الأخيرة، وما إذا كان مرتبطاً بالتغييرات الدفاعية، أوضح بونو:” كما قلت، هناك أيام تسير بشكل جيد وأخرى لا، لكن المؤكد أننا مطالبون بمواصلة العمل والتطور بشكل مستمر.