إغلاق مالي لـ «ساديا حلال»

21 / ذو القعدة / 1447 هـ       7 مايو 2026

البلاد (الرياض)
أعلنت كل من شركة تطوير منتجات الحلال المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة (MBRF) أحد أكبر منتجي الأغذية الحلال في العالم، عن إتمام الإغلاق المالي لصفقة (ساديا حلال).
وبحسب البيان، تُقدّر قيمة صفقة “ساديا حلال” بنحو 8 مليارات ريال، وتشمل الاستحواذ على منصة تشغيلية متكاملة، تضم المصانع ومراكز التوزيع، والأصول اللوجستية التابعة لشركة MBRF في كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان، إلى جانب عمليات التصدير المباشرة لمنتجات الحلال إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

