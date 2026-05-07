إغلاق مالي لـ «ساديا حلال»

البلاد (الرياض)

أعلنت كل من شركة تطوير منتجات الحلال المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة (MBRF) أحد أكبر منتجي الأغذية الحلال في العالم، عن إتمام الإغلاق المالي لصفقة (ساديا حلال).

وبحسب البيان، تُقدّر قيمة صفقة “ساديا حلال” بنحو 8 مليارات ريال، وتشمل الاستحواذ على منصة تشغيلية متكاملة، تضم المصانع ومراكز التوزيع، والأصول اللوجستية التابعة لشركة MBRF في كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان، إلى جانب عمليات التصدير المباشرة لمنتجات الحلال إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.