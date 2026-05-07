إغراءات أندية أوروبية تهدد بقاء يايسله مع الأهلي

تسود حالة من القلق داخل أروقة النادي الأهلي، في ظل تقارير إعلامية حديثة تشير إلى اقتراب المدير الفني الألماني ماتياس يايسله من خوض تجربة جديدة في أوروبا، مع نهاية الموسم الجاري.
وبحسب ما كشفه الصحفي الموثوق فلوريان بليتينبرغ، مراسل شبكة “سكاي سبورتس”، فإن المدرب الشاب يحظى باهتمام جاد من عدة أندية تنشط في الدوري الألماني (البوندسليغا) والدوري الإنجليزي الممتاز.
اهتمام أوروبي متزايد
أكد بليتينبرغ، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن يايسله منفتح على فكرة الانتقال إلى أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن عقده الممتد حتى صيف 2027 قد لا يشكل عائقًا كبيرًا أمام إتمام الصفقة من الناحية المالية.
وحقق يايسله إنجازًا استثنائيًا مع الأهلي، بعدما أصبح أول مدرب يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، ليُسجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي.
مسيرة مميزة
وكان المدرب الألماني، البالغ من العمر 38 عامًا، قد تولى قيادة الأهلي في صيف 2023، قادمًا من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي. وسرعان ما فرض بصمته، حيث قاد الفريق لتحقيق أول لقب آسيوي في تاريخه خلال موسم 2024-2025، قبل أن ينجح في الحفاظ على اللقب خلال موسم 2025-2026.
ولم تتوقف إنجازاته عند هذا الحد، إذ أضاف إلى خزائن النادي لقب كأس السوبر السعودي، ليؤكد قدرته على صناعة فريق بطل خلال فترة قصيرة.
