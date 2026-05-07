إدارة الحشود في المسجد النبوي.. منظومة متكاملة لتنظيم المصلين

البلاد (المدينة المنورة)
تتجلى في المسجد النبوي خلال موسم الحج صورة متقدمة لمنظومة إدارة الحشود التي تعمل على تنظيم تدفق المصلين والزائرين، خصوصًا في أوقات الصلاة، بما يضمن أداء الشعائر في أجواء يسودها الانسياب والطمأنينة.
وتعتمد الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات المختصة على خطط تشغيلية دقيقة تُفعّل قبل وقت كافٍ من دخول الصلاة، تشمل توزيع المصلين داخل أروقة المسجد وساحاته، وتوجيههم إلى المواقع الأقل كثافة، بما يسهم في تحقيق التوازن في الإشغال، وتفادي التكدّس في النقاط الحيوية، لا سيما في الممرات الرئيسة.
وفي إطار التنظيم الميداني، تنتشر الفرق البشرية المؤهلة في مختلف المواقع، لتقديم الإرشاد المباشر للمصلين، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وفتح المسارات البديلة عند الحاجة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من الازدحام، خاصة في أوقات الذروة المرتبطة بالصلوات المفروضة.
وتسهم التقنيات الحديثة في دعم هذه الجهود، من خلال أنظمة مراقبة متقدمة تتيح متابعة الكثافات البشرية بشكل لحظي، وتحليل تدفق الحشود، ما يساعد في اتخاذ قرارات تشغيلية فورية، مثل إعادة توجيه المصلين للمواقع الأقل كثافة أو تعديل مسارات الحركة، بما يحافظ على انسيابية التنقل داخل المسجد وساحاته.
وتُستخدم اللوحات الإرشادية والشاشات التفاعلية لعرض التعليمات والتنبيهات بعدة لغات، لتوجيه المصلين نحو المداخل والمخارج المناسبة، وتوضيح المسارات المؤدية إلى مواقع الصلاة، بما يراعي تنوع الجنسيات، ويعزز وعي الزائر بالإجراءات التنظيمية.
وفي أوقات الصلاة، تُفعّل خطط تفويج دقيقة لتنظيم دخول المصلين إلى المواقع المهيأة للصلاة، مع تخصيص مصليات ومسارات محددة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن سلامتهم وسهولة تنقلهم، إلى جانب توفير خدمات مساندة تسهم في تحسين تجربتهم داخل المسجد.
وتعكس هذه الجهود تكاملًا بين العمل الميداني والتقني، ضمن منظومة تشغيلية مرنة قادرة على التكيّف مع تغيّر أعداد المصلين، بما يرسّخ كفاءة إدارة الحشود في المسجد النبوي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال أوقات الصلاة.
