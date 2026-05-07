أمانة الشرقية تُتوَّج بتكريم “الجود منا وفينا” تقديرًا لجهودها المجتمعية والتنموية

سيف البلاهدي (الدمام)

كرمت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، أمانة المنطقة الشرقية، ضمن حملة “الجود منا وفينا”، وذلك خلال الحفل الذي أُقامته المؤسسة، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، أمس بالرياض، تقديرا لجهودها البارزة في تعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، ودورها الفاعل في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية ذات الأثر المستدام في المنطقة الشرقية.

ويأتي هذا التكريم امتدادا لسلسلة المبادرات النوعية التي تنفذها الأمانة بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية، عبر برامج ومبادرات تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.

من جانبه، قال وكيل الأمين للخدمات، محمود بن حسن الرتوعي، أن هذا الإنجاز يمثل دافعا لمواصلة مسيرة العمل المجتمعي، والاستمرار في تبني المبادرات التي تُحدث أثرًا إيجابيًا ومستدامًا، مشيدة بالدور المحوري الذي يضطلع به الشركاء والمتطوعون في إنجاح المبادرات وتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية، معبرا عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدا أن ما تحقق هو ثمرة للعمل الجماعي والتكامل بين فرق العمل والشركاء والمتطوعين، الذين أسهموا بفاعلية في تنفيذ المبادرات المجتمعية وصناعة أثر تنموي مستدام.

وأشار الرتوعي إلى أن الأمانة تواصل جهودها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي، انطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة المجتمعية في دعم التنمية وتحقيق مستهدفات جودة الحياة، مقدما شكره وتقديره لكل من أسهم في نجاح المبادرات وتحقيق هذا الأثر الممتد، مؤكدا أن «الجود أثرٌ يبقى» .