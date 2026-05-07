أصدرت إنذارات إخلاء لقرى حدودية.. إسرائيل تستهدف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان

البلاد (بيروت)

في تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية، شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع تابعة لـحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط توتر متزايد رغم استمرار الهدنة المعلنة.

وأفادت مصادر طبية لبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع الغربي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، فيما قُتل شخصان في غارات استهدفت بلدة ميفدون جنوب البلاد، بالتزامن مع قصف مدفعي متفرق على مناطق أخرى.

وشهدت مناطق جنوب لبنان سلسلة غارات بطائرات مسيّرة استهدفت بلدة ميفدون على عدة دفعات صباحاً، إضافة إلى ضربات جوية على وادي النهر بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، في حين استُهدف مسعفون في بلدة ديركيفا ما أدى إلى إصابات نُقلت إلى مستشفيات المنطقة.

وأكدت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الهجمات ترافقت مع نشاط مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب والبقاع.

وفي خطوة تصعيدية، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء 12 بلدة وقرية في جنوب لبنان، مطالباً السكان بمغادرة منازلهم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد نحو مناطق مفتوحة، وذلك تمهيداً لضربات محتملة. وجاء التحذير عبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، محذراً من أن البقاء في تلك المناطق “يشكل خطراً مباشراً على السكان”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق استهداف 25 هدفاً عسكرياً تابعاً لـحزب الله خلال 24 ساعة، من بينها مستودعات أسلحة ومبانٍ قال إنها تُستخدم لأغراض عسكرية، مشيراً إلى استمرار عمليات سلاح الجو في مناطق جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني حالة من التوتر المستمر، رغم وجود تفاهمات لوقف إطلاق النار، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بانتهاك التهدئة، بينما تتصاعد العمليات العسكرية بشكل متقطع.

ويُخشى أن تؤدي هذه التطورات إلى توسيع رقعة المواجهة، في ظل استمرار الغارات الجوية والتحذيرات العسكرية التي تطال مناطق مدنية مأهولة في جنوب لبنان والبقاع.