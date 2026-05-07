أتمتة وتقنيات تخزين ذكية.. مجمع لوجستي متكامل في «سبارك» لدعم الطاقة والصناعة

أعلنت شركة (أسمو)، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة (دي إتش إل)، عن بدء أعمال بناء أول مجمع لوجستي متكامل لها بمواصفات خاصة على مساحة (1.4) مليون متر مربع في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

يُعد المشروع ركيزة رئيسة، ضمن إستراتيجية (أسمو) لتطوير البنية التحتية اللوجستية لدعم قطاعي الطاقة والصناعة في المملكة على المدى الطويل، ويشمل حلول أتمتة متقدمة، وتقنيات تخزين ذكية تسهم في رفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز قدرته على التوسع مستقبلًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة (أسمو) سالم بن عبدالرحمن الهريش، أن المجمع يعد الأول من أصل ثلاث مجمّعات إستراتيجية مخطط لتطويرها في مناطق مختلفة من المملكة، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد، وتوفير دعم موثوق للعمليات اللوجستية في قطاعي الطاقة والصناعة، تماشيًا مع طموحات رؤية المملكة 2030، في ترسيخ مكانتها؛ بصفتها محورًا لوجستيًا إقليميًا.