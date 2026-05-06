8 رماة يمثلون أخضر السهام في بطولة كأس العالم بشنغهاي

يشارك المنتخب السعودي للسهام في منافسات بطولة كأس العالم للسهام -المرحلة الثانية- المقامة في مدينة شنغهاي الصينية، خلال الفترة من 6 إلى 11 مايو 2026، بمشاركة (42) منتخبًا.
ويخوض أخضر السهام منافسات البطولة في فئتي القوس المركب والقوس الأولمبي، ضمن برنامج فني يهدف إلى تعزيز جاهزية الرماة، ورفع مستوى الاحتكاك الدولي في واحدة من أبرز البطولات على مستوى العالم.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للسهام المهندس تركي الدربي، أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب؛ لما تشهده من مستوى فني عالٍ ومشاركة واسعة من أبرز أبطال العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد يواصل العمل على توفير البيئة المناسبة التي تسهم في تطوير مستوى الرماة وتحقيق مستهدفات الرياضة على المدى البعيد.
وأكد الدربي ثقته بإمكانات الرماة المشاركين لتحقيق نتائج جيدة، والظهور بشكل مشرّف يعكس حجم العمل والتطور الذي تشهده رياضة السهام السعودية، متمنيًا التوفيق لجميع رماة المنتخب في هذه المشاركة العالمية، التي تأتي ضمن برامج الاتحاد السعودي للسهام لتطوير المنتخب، ورفع مستوى التنافسية، وتعزيز الحضور السعودي في المحافل الدولية.