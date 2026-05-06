الأولى

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1447 هـ       6 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية من دولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان.
تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ريوسي أكازاوا.
وخلال الاستقبال، جرى استعراض العلاقات الثنائية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خاصةً في مجالات الاقتصاد وموارد الطاقة، وتناول المستجدات الإقليمية والجهود المشتركة حيال التطورات في مضيق هرمز، والتأكيد على أهمية حرية وسلامة الممرات المائية الدولية بما يحفظ للمنطقة والعالم الأمن والاستقرار، ويضمن استمرار سلاسة إمدادات الطاقة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *