وسط مخاوف على إمدادات الطاقة.. الهند تدين استهداف الفجيرة وتدعو لحرية الملاحة

أدانت الهند الهجوم، الذي استهدف إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، واصفة إياه بـ“غير المقبول”، بعد أن أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين هنود، في ظل تصاعد التوترات في الخليج، وتأثيرها المباشر على أمن الطاقة العالمي.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية، أن استهداف البنية التحتية المدنية والمدنيين أمر مرفوض، داعية إلى وقف فوري للأعمال القتالية، وذلك في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، والذي أعلنت أبوظبي أن إيران تقف وراءه.

وشددت نيودلهي على أهمية ضمان حرية الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة. تأتي هذه المواقف في وقت تعتمد فيه الهند- بشكل كبير- على واردات الطاقة، حيث يمر نحو نصف احتياجاتها النفطية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب في هذا الممر الحيوي تهديداً مباشراً لأمنها الاقتصادي.

وأثارت هذه التطورات إدانات إقليمية، حيث وصف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم؛ بأنه “عمل عدواني خطير” وتصعيد مرفوض، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، وتأثيرها على استقرار المنطقة.

وتعكس هذه التطورات ترابط الأبعاد الأمنية والاقتصادية للأزمة؛ إذ يتقاطع التصعيد العسكري مع مصالح الطاقة العالمية، ما يدفع القوى الدولية إلى تكثيف الدعوات لاحتواء التوتر، وضمان استمرار تدفق الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.