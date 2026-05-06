وزير “الشؤون الإسلامية” يقف على جاهزية مساجد المشاعر المقدسة لموسم الحج

وقف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ميدانيًا على جاهزية مساجد المشاعر المقدسة، واطّلع على جاهزية المشروعات والخدمات التي تنفذها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، وذلك في إطار حرصه ومتابعته المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وفق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.
وشملت الجولة التفقدية الوقوف على جاهزية مسجد نمرة، ومسجد المشعر الحرام، ومسجد الخيف، ومسجد حجاج البر، وما تم تنفيذه من أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة، وتجهيز أنظمة التكييف والصوتيات والإنارة وخدمات السقيا ووسائل السلامة العامة، إلى جانب الاطلاع على جاهزية مشاريع خفض الحمل الحراري والمظلات وتلطيف الهواء في ساحات المساجد بالمشاعر المقدسة.
وأكد آل الشيخ في تصريح بهذه المناسبة جاهزية جميع الخدمات والمشروعات التي نفذتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن ما تحقق يأتي بفضل الله ثم بالدعم الكبير والعناية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما من شأنه راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.
وأوضح أن الوزارة سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية كافة لخدمة الحجاج، حيث تم تهيئة أكثر من (20،000) مسجد وجامع في مكة المكرمة والمدينة المنورة على طرق الحجاج وأماكن وجودهم بمختلف مناطق المملكة، وتهيئة مساجد المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون مساندة للحرمين الشريفين إلى جانب اعتماد أكثر (160) ألف منشط دعوي، ينفذها (1822) داعية و(220) مترجمًا، وتوزيع أكثر من (1،400،000) مليون مادة توعوية بـ(27) لغة عالمية، إضافة إلى توفير نحو (1,917,700) نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها على الحجاج وترجمة معاني القرآن الكريم بأكثر من 80 لغة عالمية.
كما اطّلع آل الشيخ على توظيف التقنيات الحديثة عبر الشاشات التفاعلية والمكتبة الإلكترونية وتطبيق “رشد” والتعليم ثلاثي الأبعاد، وكبائن وشاشات التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والاتصال عبر الهاتف المجاني والمرئي اللذين يعملان على مدار الساعة بما يسهم في تقديم خدمات توعوية وإرشادية متكاملة للحجاج بعدة لغات.