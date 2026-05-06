 مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر والهيئة الملكية لمحافظة العلا 

البلاد (الرياض)
وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر والهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم، في خطوة تعکس توجهًا مشتركًا نحو تعزيز التكامل المؤسسي في تطوير السياسات العامة لأهداف حماية البيئة، وتنمية السياحة المستدامة، ورفع كفاءة التنفيذ والحوكمة، بما يدعم استدامة الوجهات، ويرسخ التوازن بين المحافظة على الموارد الطبيعية والارتقاء بجودة التجربة السياحية.
ومثل الجانبين في التوقيع, رئيس السياسات والتشريعات الكابتن بالهيئة السعودية للبحر الأحمر تراحيب العتيبي، والمستشار العام للشؤون القانونية والتنظيمات بالهيئة الملكية لمحافظة العلا سلطان البوق.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في السياسات العامة المرتبطة بحماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، ودعم الاستخدام المستدام للأراضي، وحماية الحياة الفطرية، إلى جانب التنمية السياحية المستدامة، وتعزيز تكامل الوجهات، وتحسين تجربة الزوار عبر ممارسات وأنشطة مستدامة. فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية وتبادل المعرفة والبيانات والدراسات ذات الصلة.
ويُمثل هذا التعاون امتدادًا لرؤية الطرفين تجاه تطوير نماذج عمل أكثر تكاملًا في إدارة المقومات البيئية والسياحية، وتحويل الاستدامة من إطار مفاهيمي إلى مسارات تنفيذية أكثر أثرًا، بما يعزز القيمة المضافة للوجهات الوطنية، ويدعم جاهزيتها على المدى الطويل.
