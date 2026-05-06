الرياضة

في روشن.. الأهلي يتغلب على الفتح بهاتريك إيفان توني

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1447 هـ       6 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اقتنص فريق الأهلي ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه الصعب على ضبفه الفتح بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما في جدة مساء الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من دوري روشن.

شهد اللقاء ندية كبيرة وصراعاً تكتيكياً عكس طموح الأهلي في البقاء ضمن دائرة الكبار وملاحقة الصدارة.

دخل الأهلي اللقاء بضغط هجومي مكثف منذ البداية، باحثاً عن ثغرة في دفاعات النموذجي. وترجم هذا الضغط الهداف إيفان توني، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 27 عبر ركلة جزاء.

ورغم محاولات الفتح للعودة، عاد توني مرة أخرى في الشوط الثاني ليتقمص دور المنقذ، محرزاً الهدف الثاني من علامة الجزاء أيضاً عند الدقيقة 76.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، نجح اللاعب سفيان بن دبكة في خطف هدف التعادل عند الدقيقة 50.

هذا الهدف أشعل الحماس في مدرجات الفتح، لكن الخبرة الأهلاوية حسمت الموقف في نهاية المطاف بفضل التمركز الجيد والتحولات السريعة، حيث واصل توني تألقه بالتوقيع على الهدف الثالث (هاتريك) عند الدقيقة 90+1.

بهذه النتيجة، قفز الأهلي برصيده إلى 72 نقطة، ليؤمن مركزه الثالث في جدول الترتيب. أما فريق الفتح فتجمد رصيده عند 33 نقطة، ليبقى في المركز الثاني عشر، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير في المواجهات المقبلة للهروب من مناطق الخطر.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *