في روشن.. الأهلي يتغلب على الفتح بهاتريك إيفان توني

البلاد (جدة)
اقتنص فريق الأهلي ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه الصعب على ضبفه الفتح بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما في جدة مساء الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من دوري روشن.
شهد اللقاء ندية كبيرة وصراعاً تكتيكياً عكس طموح الأهلي في البقاء ضمن دائرة الكبار وملاحقة الصدارة.
دخل الأهلي اللقاء بضغط هجومي مكثف منذ البداية، باحثاً عن ثغرة في دفاعات النموذجي. وترجم هذا الضغط الهداف إيفان توني، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 27 عبر ركلة جزاء.
ورغم محاولات الفتح للعودة، عاد توني مرة أخرى في الشوط الثاني ليتقمص دور المنقذ، محرزاً الهدف الثاني من علامة الجزاء أيضاً عند الدقيقة 76.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، نجح اللاعب سفيان بن دبكة في خطف هدف التعادل عند الدقيقة 50.
هذا الهدف أشعل الحماس في مدرجات الفتح، لكن الخبرة الأهلاوية حسمت الموقف في نهاية المطاف بفضل التمركز الجيد والتحولات السريعة، حيث واصل توني تألقه بالتوقيع على الهدف الثالث (هاتريك) عند الدقيقة 90+1.
بهذه النتيجة، قفز الأهلي برصيده إلى 72 نقطة، ليؤمن مركزه الثالث في جدول الترتيب. أما فريق الفتح فتجمد رصيده عند 33 نقطة، ليبقى في المركز الثاني عشر، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير في المواجهات المقبلة للهروب من مناطق الخطر.