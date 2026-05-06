فتح التقديم على تراخيص العربات الموسمية بالحج

البلاد (مكة المكرمة)

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن استقبال طلبات الراغبين في التقديم على العربات الموسمية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم حج 1447هـ، وذلك من اعتبارا من اليوم الثلاثاء 18/11/1447هـ، ضمن استعداداتها المبكرة؛ لتنظيم الأنشطة الموسمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

وأوضحت الأمانة، أن التقديم يتم وفق ضوابط واشتراطات تنظيمية معتمدة؛ تهدف إلى ضمان جودة الخدمة المقدمة، وتنظيم مواقع وأنشطة العربات الموسمية؛ بما يسهم في تحسين المشهد العام، ورفع مستوى الامتثال التشغيلي خلال الموسم.

وأكدت الأمانة ضرورة التزام المتقدمين بالدليل التنظيمي المعتمد للعربات الموسمية، والتقيد بالمساحات المخصصة وفق العقود المبرمة، وممارسة الأنشطة المحددة لكل موقع بحسب التصنيف المعتمد، كما دعت الأمانة المتقدمين إلى استكمال إجراءات طلبات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التقديم، مع الالتزام بكامل المدة الزمنية المحددة للفرصة التشغيلية؛ بما يضمن استكمال الإجراءات النظامية وفق الجداول التشغيلية المعتمدة للموسم. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في تعزيز جاهزية المواقع الموسمية وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بالحج؛ بما يواكب تحسين تجربة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.