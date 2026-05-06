زيادة مساحات مناطق الاستراحات ومسارات المشاة.. «ملكية مكة» تعلن عن منظومة متكاملة لخدمة الحجاج

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اكتمال جاهزيتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، عبر منظومة خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تهدف إلى توفير أقصى سبل الراحة والسكينة لضيوف الرحمن، وضمان انسيابية رحلتهم الإيمانية منذ لحظة وصولهم وحتى إتمام نسكهم.

وواصلت الهيئة- عبر ذراعها التنفيذي شركة كدانة للتنمية والتطوير- تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية التي بلغت استثماراتها نحو (6) مليارات ريال خلال الأعوام الأربعة الماضية؛ لرفع كفاءة المواقع الحيوية، وتحسين جودة الإقامة.

وشملت الأعمال التوسعية لهذا العام زيادة مساحات مناطق الاستراحات ومسارات المشاة المهيأة لتصل إلى (66) ألف متر مربع، إلى جانب تعزيز الغطاء النباتي بزراعة (60) ألف شجرة لتلطيف الأجواء والمحافظة على البيئة.

وفي إطار تحسين البيئة المناخية، ضاعفت الهيئة عدد مراوح الرذاذ في ساحات الجمرات لتصل إلى (400) مروحة عالية الكفاءة، إلى جانب تظليل مسارات المشاة بمساحات إجمالية بلغت (105) آلاف متر مربع.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لمجمعات الخدمات ودورات المياه في مشعر منى عبر مجمعات “الطابقين” لتصل إلى (7800) دورة مياه؛ ما يسهم في تقليص فترات الانتظار بنسبة (75%).

وشملت الاستعدادات الجانب الصحي، من خلال توسعة مستشفى منى للطوارئ لرفع طاقته السريرية بنسبة (200%)، وتطوير منطقة جبل الرحمة بعرفات بأنظمة تلطيف وتظليل متقدمة.

وعلى صعيد منظومة النقل، أتمّ المركز العام للنقل التابع للهيئة جاهزية منظومته عبر غرفة تحكم مركزية تعتمد على الأتمتة والمراقبة اللحظية، بما يضمن كفاءة التفويج.

وتستهدف الخطط التشغيلية لهذا الموسم تجهيز نحو (24) ألف حافلة، منها (2500) حافلة مخصصة لنقل الحجاج من منافذ القدوم، إضافة إلى أسطول “حافلات مكة” الذي يضم (400) حافلة حديثة تغطي (14) مسارًا.

وفعّلت الهيئة منظومة الطرق الدائرية الأربعة لضمان انسيابية الحركة المرورية وربط المشاعر المقدسة بالمنطقة المركزية بكفاءة عالية، بما يسهم في تقليص زمن التنقل بين المشاعر.

وفيما يتعلق بنقاط الانطلاق، سجلت مواقع المواقيت ومساجد الحل جاهزية تشغيلية بنسبة (100%)، مع تأهيل البنية التحتية لمنظومات المياه التي تخدم أكثر من (900) مرفق، لاستيعاب تدفقات بشرية تتجاوز (38) ألف زائر يوميًا في المتوسط.

واستكمل مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، الذي تشرف عليه الهيئة الملكية، جاهزيته، مدعومًا بحلول رقمية وتقنيات حديثة تضمن الامتثال الشرعي والكفاءة الصحية والبيئية.

من جهة أخرى، تفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد عددًا من المواقع والمشاريع في مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، شملت مشروع مسار المشاعر، ومحطات الكهرباء، ومستشفى منى للطوارئ، ومجمعات الخدمات ذات الطابقين، ومشروع التشجير في مشعر مزدلفة، وجبل الرحمة في مشعر عرفات.

واطّلع خلال الجولة على سير الأعمال في المواقع المستهدفة، ومستويات الجاهزية، والتكامل بين عناصر البنية التحتية والخدمات المساندة، بما يدعم كفاءة التشغيل خلال موسم الحج، ويعزز قدرة المواقع على خدمة الحجاج في مختلف مراحل تنقلهم داخل المشاعر المقدسة.

وتؤكد هذه التجهيزات المتكاملة والمشاريع النوعية التزام المملكة بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وجعل رحلة الحج تجربة محفوفة بالطمأنينة واليسر، بما يواكب التطلعات في تقديم خدمات بمعايير عالمية، تليق بقدسية المكان والزمان.