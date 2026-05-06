رابطة دوري المحترفين تكشف النقاب عن المرحلة الثانية من برنامج الاستقطاب للمحترفين

محمد الجليحي (الرياض)

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مؤتمراً صحافياً؛ للكشف عن برنامج استقطاب اللاعبين المحترفين للأندية في المرحلة الثانية منه، بحضور الإعلام بمختلف أنواعه وكشف عمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن ملامح المرحلة الثانية من برنامج استقطاب اللاعبين، مؤكداً أن البرنامج سيستمر حتى عام 2030، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الدوري السعودي بين أبرز الدوريات العالمية.

وأوضح مغربل، خلال المؤتمر أن رحلة التحول بدأت منذ عام 2023، عبر استراتيجية بُنيت على خمس ركائز رئيسية، مشيراً إلى أن “جدول ترتيب الدوري الحالي يعكس ارتفاع معدل التنافسية بين الأندية”.

وأكد أن أثر التطور التنافسي لم يقتصر على الدوري فقط، بل امتد إلى البطولات الخارجية، مستشهداً بوصول الشباب إلى نهائي البطولة الخليجية، وبلوغ النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعلنت الرابطة خلال المؤتمر عن ‏الآلية الجديدة والتي تعتمد على 4 معايير ‏ وهي 22% تمثل حصة متساوية بين جميع الأندية و22% للأداء الرياضي و 28% لنسب المشاهدة التلفزيونية و 28% للأداء التجاري

خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال مغربل:” كل نادٍ يستطيع الاستناد إلى هذا الجدول لمعرفة موقعه ولماذا” موضحاً أن المعايير وضعت وفق توجه استثماري واضح يهدف إلى تحفيز الأندية على التطور ورفع مداخيلها.

وفي رده عن معيار استفادة أندية جماهيرية مثل النصر من معيار نسب المشاهدة بسبب وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو وهذا قد يلغي مبدأ العدل بين الأندية أوضح مغربل أن “هناك أندية جماهيرية أخرى تستطيع أيضاً تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وكل نادٍ سيدرس القرارات التي يتخذها لزيادة مداخيله” .

وأكد الرئيس التنفيذي للرابطة ان جميع الأندية على علم خلال المرحلة الأولى من برنامج الاستقطاب بتساوي حجم الدعم بينهم .كما نفى وجود أي خلافات تتعلق بالمخصصات المالية الخاصة بنادي الاتحاد، مؤكداً أن جميع الأندية على علم بالميزانيات المرصودة والمعتمدة لها.

وأشار مغربل إلى أن الرابطة لا تتولى التفاوض المباشر مع اللاعبين أو وكلائهم، موضحاً أن دورها يقتصر على الجوانب الاستشارية والداعمة، إلى جانب رسم خريطة الاحتياجات، وتوفير شبكة كشافين عالمية، وتحليل بيانات اللاعبين، وحوكمة عمليات الانتقال، وبرامج رعاية اللاعبين.

وبيّن مغربل أن الرابطة تسعى لتحقيق أعلى عائد استثماري من الميزانيات الموزعة، مع التركيز مستقبلاً على عناصر إضافية مثل الحضور الجماهيري، والذي يندرج ضمن المعيار التجاري.

وفي رده على سؤال “البلاد” عن إمكانية إعلان ارقام التعاقدات خلال المرحلة الثانية من البرنامج نفى مغربل ذلك متعذرا بحماية انديتنا وعدم إعلان اي تكاليف مستقبلا بهذا الخصوص

وأضاف مغربل ” مع نهاية كل موسم سيتم نشر ترتيب الأندية من ناحية الاستفادة وفقاً للمعايير”مشدداً على أن البرنامج “غير موجه لخدمة نادٍ معين”.

وكشف مغربل أن الدوري السعودي يمتلك حالياً 45 عقد بث حول العالم، موضحاً أن الرابطة اتجهت في بعض الأسواق إلى حلول غير تقليدية عبر منصات (يوتيوب) وصناع المحتوى للوصول إلى جماهير جديدة.

وأكد مغربل كذلك أن الرابطة تستهدف خفض معدل أعمار اللاعبين المستقطبين مستقبلاً، مع ترك مساحة القرار النهائي للاختيارات الفنية الخاصة بكل نادٍ.