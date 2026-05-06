المحليات

رئيس “واس” المكلّف يطّلع على سير التدريب في برنامج تمكين الخريجين لوظائف إعلامية

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1447 هـ       6 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
اطّلع رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف رئيس مجلس أمناء أكاديمية “واس” حسن بن محمد الأسمري، اليوم، على سير أعمال التدريب في برنامج تمكين الخريجين الجامعيين لوظائف إعلامية (دفعة أبريل 2026)، المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية، والتقى المتدربين والمتدربات في البرنامج، وذلك في مقر أكاديمية “واس” للبرامج التخصصية بحي الريان في الرياض.
ويأتي البرنامج، المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ضمن جهود الأكاديمية لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية للعمل في المهن الإعلامية المتخصصة، من خلال برامج تدريبية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.
ويضم البرنامج في دفعته الأولى أكثر من 300 متدرب ومتدربة -ضمن 8 دبلومات إعلامية تخصصية-، جرى اختيارهم من بين أكثر من 10.000 متقدم ومتقدمة من مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود الأكاديمية للإسهام في التحول الإعلامي عبر بناء الإنسان.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *