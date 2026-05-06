رئيس “واس” المكلّف يطّلع على سير التدريب في برنامج تمكين الخريجين لوظائف إعلامية

البلاد (الرياض)
اطّلع رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف رئيس مجلس أمناء أكاديمية “واس” حسن بن محمد الأسمري، اليوم، على سير أعمال التدريب في برنامج تمكين الخريجين الجامعيين لوظائف إعلامية (دفعة أبريل 2026)، المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية، والتقى المتدربين والمتدربات في البرنامج، وذلك في مقر أكاديمية “واس” للبرامج التخصصية بحي الريان في الرياض.
ويأتي البرنامج، المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ضمن جهود الأكاديمية لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية للعمل في المهن الإعلامية المتخصصة، من خلال برامج تدريبية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.
ويضم البرنامج في دفعته الأولى أكثر من 300 متدرب ومتدربة -ضمن 8 دبلومات إعلامية تخصصية-، جرى اختيارهم من بين أكثر من 10.000 متقدم ومتقدمة من مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود الأكاديمية للإسهام في التحول الإعلامي عبر بناء الإنسان.