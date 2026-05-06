رئيس الجمهورية التركية يستقبل سمو وزير الخارجية

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة التركية أنقرة.
ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى فخامته، وتمنياتهما الصادقة للجمهورية التركية وشعبها بدوام التقدم والازدهار، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتمنياته للمملكة وشعبها بمزيد من الرفاه والنماء.
واستعرض فخامته وسمو الوزير خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أبوالنصر، ومدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان المهندس فهد الحارثي.
