دعوات أوروبية لخفض التصعيد.. ماكرون: استهداف الفجيرة غير مبرر

البلاد (باريس- لندن)

في موقف أوروبي حازم، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجمات التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة، واصفاً إياها بأنها “غير مبررة وغير مقبولة”، ومؤكداً دعم فرنسا لحلفائها في المنطقة في مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة.

وشدد ماكرون على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز؛ باعتباره ممراً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، في ظل التوترات، التي تهدد حركة الملاحة الدولية.

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي عقب تعرض الإمارات لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت مدنية بينها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وأسفرت عن اندلاع حريق وإصابة عدد من الأشخاص، في أول استهداف من نوعه منذ بدء سريان الهدنة.

وفي السياق ذاته، دعت المملكة المتحدة إلى خفض التصعيد، حيث أكد رئيس الوزراء كير ستارمر ضرورة وقف الهجمات والانخراط الجاد في مفاوضات، تضمن استمرار وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد.

وتعكس هذه المواقف الأوروبية تصاعد القلق الدولي من تداعيات التوتر في الخليج، خصوصاً مع تأثيره المباشر على أمن الطاقة العالمي، ما يدفع نحو تكثيف الضغوط السياسية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع.