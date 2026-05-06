الأمير عبدالعزيز بن تركي يرأس عمومية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

محمد الجليحي(الرياض)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم “افتراصيًا” أعمال الجمعية العمومية التاسعة والعشرين للّجنة، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.
ورفع سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي، في مستهل الاجتماع، الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من رعاية ودعم واهتمام بالقطاع الرياضي، كان له الأثر الأكبر في تطور الرياضة السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار العمل باستدامة لتحقيق المستهدفات الرياضية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة للنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والمتعلقة باختصاص المركز لتضاف إليها: المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية أو الاستثمار الرياضي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي أو تنظيم الأحداث الرياضية وغيرها، بشرط أن يكون أحد أطرافها عضوًا في المنظومة الرياضية وأن يُنص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة أو في اتفاق لاحق مكتوب على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز، إضافة إلى الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من ذات النظام، ليضاف إليها: وأن يُنص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة أو في اتفاق لاحق مكتوب على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.
واستعرضت الجمعية أبرز أرقام ومستجدات برنامج تحول الاتحادات، حيث بلغ متوسط أداء الاتحادات فنيًا 78%، وبلغ متوسط أداء الاتحادات التشغيلي 87%، وتسجيل أكثر من 70 ناديًا مستفيدًا من مبادرة دعم الأندية من خلال الاتحادات.
واطلّعت الجمعية على مشاركات فريق السعودية في الدورات الرياضية للعام الحالي، وأبرزها، دورة الألعاب الآسيوية العشرون التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الخليجية الرابعة التي تُفتتح بالدوحة الأسبوع المقبل، وتحديث دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية التي تستضيفها الرياض ديسمبر المقبل.
وناقش الاجتماع تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة المرأة، ولجنة اللاعبين، ولجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، إضافةً لتقارير الجهات ذات العلاقة المتمثلة في مركز التحكيم الرياضي السعودي، والأكاديمية الأولمبية السعودية، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.
واعتمدت الجمعية القوائم المالية لمركز التدريب السعودي الأولمبي للأعوام 2022 – 2023 – 2024م.
