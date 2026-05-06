أمير الشرقية يكرم الداعمين وشركاء النجاح لموسم ميدان الفروسية بالخفجي

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، الداعمين وشركاء النجاح لموسم ميدان الفروسية بمحافظة الخفجي.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن رياضة الفروسية تُعد من الرياضات المرتبطة بالإرث الوطني والثقافة الأصيلة للمملكة، لما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية، منوهًا بالجهود التي يبذلها الداعمون وشركاء النجاح في دعم أنشطة الميدان وتعزيز استمرارية فعالياته، بما يسهم في تطوير هذه الرياضة وتوسيع حضورها المجتمعي.

واستعرض محافظ الخفجي رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمحافظة الأستاذ هادي بن مفلح الشهراني أبرز الجهود المبذولة في ميدان الفروسية بالمحافظة ، وما يشهده من تنظيمٍ متواصل للفعاليات والبرامج التي تسهم في تعزيز حضور هذه الرياضة ورفع مستوى المشاركة المجتمعية فيها، رافعًا شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه برياضة الفروسية، وتشجيعه للشراكات المجتمعية التي تسهم في تطوير رياضة الفروسية وتعزيز استدامة فعالياتها.

وكرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح من الجهات الداعمة ورجال الأعمال، تقديرًا لدورهم البارز في دعم مسيرة الميدان وتعزيز استدامة نشاطه الرياضي.