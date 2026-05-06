أكاديمية مهد الرياضية تتوج بلقب دوري البراعم تحت (12) عامًا لكرة القدم

البلاد (الرياض)
توج فريق أكاديمية مهد الرياضية بلقب دوري البراعم لكرة القدم تحت 12 عامًا، بعد مشوار مميز أكد خلاله تفوقه الفني على مستوى المنافسة.
وأنهى الفريق البطولة في صدارة جدول الترتيب برصيد (33) نقطة، محققًا (11) انتصارًا مقابل خسارة واحدة فقط، كما سجل لاعبوه (73) هدفًا بوصفه أقوى خط هجوم في المنافسة، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط.
وعلى الصعيد الفردي، برز لاعبو الأكاديمية في قائمة الهدافين، حيث تصدر محمود الحاج سليمان الترتيب برصيد (24) هدفًا، يليه زميله رافاييل نيقيرو في المركز الثاني برصيد (17) هدفًا.
ويأتي التتويج امتدادًا لعمل منهجي داخل الأكاديمية، يركز على تطوير المهارات الفردية والجماعية، وبناء جيل تنافسي قادر على تحقيق الإنجازات وصناعة الفارق في مختلف البطولات.