وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يبحثان مستجدات المنطقة

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في فرع الوزارة بجدة، أمس (الاثنين)، وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية وضمان استقرارها، بما يعزز حفظ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي. وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن.