هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة

البلاد (لندن)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس (الاثنين)، بأن ناقلة تجارية أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها في مياه الخليج العربي، على بعد نحو 78 ميلاً بحرياً شمال مدينة الفجيرة في دولة الإمارات.

وقالت الهيئة، في بيان عبر منصة «إكس»: إن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية أو أضرار جسيمة في السفينة، في حين لم تُحدد طبيعة المقذوفات، أو الجهة التي تقف خلف الحادث. ويأتي هذا التطور في ظل تزايد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، مع تكرار حوادث الاستهداف أو الانفجارات الغامضة التي طالت ناقلات نفط وسفن تجارية قرب السواحل الإماراتية وممرات بحرية حساسة في الخليج. وسبق للهيئة نفسها، أن أبلغت في حوادث سابقة قرب الفجيرة عن انفجارات محدودة على متن ناقلات نفط، تسببت بأضرار طفيفة دون خسائر بشرية أو تسربات بيئية، ما عزز المخاوف من استمرار استهداف خطوط الشحن في واحدة من أهم الممرات النفطية عالمياً.

ويأتي الحادث الأخير في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة، بما في ذلك القيود المفروضة على المرور في مضيق هرمز، وتبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن التجارية. وتُعد منطقة بحر العرب والخليج العربي من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، نظراً لاعتماد الاقتصاد العالمي على تدفق النفط والغاز عبرها، ما يجعل أي حوادث من هذا النوع محط اهتمام دولي واسع، وسبباً لزيادة الإجراءات الأمنية وحالة التأهب لدى شركات الملاحة والتأمين البحري.