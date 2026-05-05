نيوم يتوج ببطولة المملكة تحت 18 عامًا

صحيفة البلاد 19 / ذو القعدة / 1447 هـ       5 مايو 2026

البلاد (جدة)

توج علي الشعيلان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق نيوم بلقب بطولة أندية المملكة تحت 18 عامًا “الدرجة الثانية” للموسم الرياضي 2025-2026.

وجاء تتويج نيوم عقب فوزه على ضمك بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الوطني في تبوك.

وقد وصل نيوم إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على رضوى في نصف النهائي، حيث فاز ذهابًا بنتيجة 2-1، قبل أن يتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

في المقابل، تأهل ضمك بعد تخطيه الصحاري، رغم خسارته ذهابًا 1-0، إذ تمكن من التعويض إيابًا بالفوز 3-1 ليحجز مقعده في النهائي.

 

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

