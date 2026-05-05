نيوم يتوج ببطولة المملكة تحت 18 عامًا

البلاد (جدة)

توج علي الشعيلان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق نيوم بلقب بطولة أندية المملكة تحت 18 عامًا “الدرجة الثانية” للموسم الرياضي 2025-2026. وجاء تتويج نيوم عقب فوزه على ضمك بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الوطني في تبوك.

وقد وصل نيوم إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على رضوى في نصف النهائي، حيث فاز ذهابًا بنتيجة 2-1، قبل أن يتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

في المقابل، تأهل ضمك بعد تخطيه الصحاري، رغم خسارته ذهابًا 1-0، إذ تمكن من التعويض إيابًا بالفوز 3-1 ليحجز مقعده في النهائي.