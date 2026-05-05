نائب وزير” البيئة” يُدشّن حملة “ريفنا صار أقرب” لدعم وتمكين صغار المزارعين

البلاد (الرياض)
دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، حملة “ريفنا صار أقرب”، التي تهدف إلى دعم وتمكين صغار المزارعين، وتعزيز وصول منتجاتهم الزراعية إلى منافذ البيع ومتاجر التجزئة، بما يسهم في رفع دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود “أكاديمية ريف السعودية” لتمكين المزارعين وتأهيل منتجاتهم الزراعية وفق أحدث معايير العرض والتوزيع، بما يعزز جاهزية المنتج المحلي لدخول الأسواق بشكل منظم وفعّال، ويسهم في تقليص الفجوة بين جودة الإنتاج الزراعي المحلي وقدرته على الوصول إلى منافذ البيع الكبرى.
وتركّز الحملة على تطوير سلاسل القيمة الزراعية من خلال نقل المنتج المحلي من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التسويق المنظم، عبر بناء مسار متكامل يربط بين المزارع ومتطلبات السوق، ويعزز الشراكات مع منافذ التوزيع، بما يتيح فرصًا أوسع لنمو المنتجات المحلية وتوسّع حضورها في الأسواق.
وتسهم كذلك في تحقيق عدد من المخرجات النوعية، من أبرزها: رفع جاهزية المنتجات الزراعية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفقد الغذائي، ودعم استدامة دخل المزارعين، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، وترسيخ تنافسيته في السوق.
وفي هذا السياق، أكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية ريف السعودية الدكتورة مها بنت محمد الضاحي أن الحملة تمثل خطوة عملية نحو تمكين صغار المزارعين وربطهم بالأسواق، مشيرةً إلى أن الأكاديمية تعمل على بناء منظومة متكاملة تبدأ من تأهيل المنتج الزراعي، وتمر بتطوير جاهزيته التسويقية، وصولًا إلى تمكينه من الحضور الفاعل في منافذ البيع.
وأضافت أن”ريفنا صار أقرب” تعكس توجه الأكاديمية نحو تعزيز الشراكات مع كافة القطاعات ذات المجالات المشتركة، لخلق فرص تسويقية أكثر كفاءة، وتمكين المزارعين من تحقيق قيمة مضافة مستدامة، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.