مشاريع تتجاوز ملياري ريال لتعزيز التنمية في الشرقية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية تفاصيل حزمة المشاريع الاستثمارية النوعية التي أطلقا ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكانعن مؤخراً. المشاريع التي تتجاوز قيمتها تتجاوز ملياري ريال، تأتي بالشراكة مع مستثمرين محليين وعالميين، في خطوة تستهدف دعم التنمية الحضرية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتهدف هذه المشاريع إلى خلق فرص وظيفية جديدة، وتعزيز قطاع السياحة، ورفع جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تطوير البيئة الاستثمارية واستقطاب فرص نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي.

وشملت المشاريع تطوير الواجهات البحرية وتحويلها إلى وجهات حضرية متكاملة تضم أنشطة سياحية وترفيهية وتجارية، من أبرزها مشروع “باي فرونت” في مدينة الخبر باستثمار يبلغ 250 مليون ريال، والذي يستهدف إنشاء واجهة بحرية حديثة تضم مطاعم ومقاهي ومساحات مفتوحة.

كما تضمنت المشاريع “نبض الخبر” باستثمارات تصل إلى 120 مليون ريال، والذي يمثل وجهة متكاملة للأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية في موقع واحد؛ ما يعزز من جاذبية المدينة للسكان والزوار، إضافةً إلى مركز الملك عبدالله الحضاري في الدمام باستثمارات قيمتها 1.8 مليار ريال، ومشروع “خور الدمام” باستثمارات تُقدر بـ200 مليون ريال.

وتشهد المنطقة الشرقية حراكًا تنمويًا متسارعًا يعكس تحولها إلى إحدى أبرز الوجهات الاقتصادية في المملكة، مدعومًا بمشاريع تسهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأكدت الأمانة أن هذه المبادرات تمثل امتدادًا لخططها لتطوير المدن ورفع مستوى الخدمات، وتعزيز الاستثمارات المستدامة التي تدعم الاقتصاد المحلي.