مجلس التعاون: استهداف ناقلة أدنوك «قرصنة وابتزاز»

البلاد (الرياض)

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكداً أن الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن الملاحة الدولية.

ووصف البديوي الهجمات بأنها «غادرة»، مشيراً إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية، يعد شكلاً من أشكال القرصنة والابتزاز، ويشكل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم 2817 المتعلق بحرية الملاحة وأمن الطرق البحرية.

وأكد الأمين العام تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، في ظل التحديات المتصاعدة، التي تشهدها المنطقة.

يأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه المخاوف الإقليمية والدولية من استمرار التهديدات التي تطال حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والطاقة في العالم، ما يرفع منسوب القلق بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.

وتشهد المنطقة في الآونة الأخيرة تصعيداً متواصلاً في الحوادث المرتبطة بالملاحة البحرية، وسط دعوات متكررة من أطراف إقليمية ودولية إلى ضرورة ضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق التوتر في الخليج العربي.