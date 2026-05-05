في روشن.. الهلال يعبر الخليج بثنائية.. ويزيد الضغط على النصر

قلب فريق الهلال الطاولة على مضيفه الخليج، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز مثير بثنائية، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، الموجل من منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليواصل الهلال الضغط بقوة على النصر المتصدر بعد أن قلص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط.
دخل الدانة المباراة بقوة ونجح في مباغتة الهلال بهدف مبكر في الدقيقة 11، حمل توقيع جوشوا كينج.
استعاد الهلال توازنه تدريجيًا، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 34 عن طريق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه في الشوط الثاني، وتمكن سافيتش من تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 65، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، ليبقى التعادل قائمًا وسط إثارة متصاعدة.
وفي الدقيقة 79، استغل سلطان مندش خطأ فادحًا من دفاع الخليج أثناء محاولة إعادة الكرة للحارس، لينقض على الكرة ويسجل هدف الفوز للهلال.
هذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة، مقلصًا الفارق إلى نقطتين فقط مع النصر المتصدر، فيما تجمد رصيد الخليج عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.
جوشوا كينج يسجل الهدف الأول للخليج في الدقيقة 11#الخليج 1 × 0 #الهلال
سافيتش يسجل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 34#الخليج 1 × 1 #الهلال
سلطان مندش يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 79#الخليج 1 × 2 #الهلال
