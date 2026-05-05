د. التويجري تدشن “معرض حقوق الإنسان”

البلاد (الرياض)
دشنت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، بمقر الهيئة في الرياض اليوم, “معرض حقوق الإنسان”، بحضور رؤساء الهيئة السابقين تركي بن خالد السديري، والدكتور بندر بن محمد العيبان، والدكتور عواد بن صالح العواد، إلى جانب نواب رؤساء الهيئة منذ تأسيسها، الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين، والدكتور ناصر بن راجح الشهراني، وعبدالعزيز بن عبدالله الخيّال.
وأكدت الدكتورة التويجري أن المعرض يمثل منصة معرفية تفاعلية تُبرز المسار التاريخي لحقوق الإنسان، وتعكس جهود المملكة في حمايتها وتعزيزها، إلى جانب إبراز دور رؤية 2030 في تطوير منظومة حقوق الإنسان، مبينة أن المعرض يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيمها وتطبيقاتها، والتعريف بدور الهيئة ومهامها، واستعراض مسيرة تطورها المؤسسي بما يدعم ترسيخ قيم الحقوق في المجتمع.
وأفادت أن المعرض يستهدف تعريف الزوار والمهتمين من طلاب المدارس والجامعات، والوفود الأجنبية الزائرة بمنظومة حقوق الإنسان في المملكة، وإبراز تطورها، وتعزيز المعرفة حول مفاهيمها.
ويتضمن المعرض التعريف باختصاصات الهيئة، ومن بينها التعاون الدولي، والتقارير والاتفاقيات الدولية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك باستخدام شاشات عرض مرئية وتقنيات تفاعلية وأدوات رقمية مبتكرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب والأطفال.
ويتيح المعرض لزوّاره استكشاف مسيرة حقوق الإنسان في المملكة عبر مختلف المراحل، من خلال محتوى مرئي وتفاعلي يمكّن من الاطلاع على معلومات تفصيلية حول موضوعات حقوق الإنسان.