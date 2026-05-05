خصم 10% على رحلات “السعودية” إلى البحر الأحمر والعُلا

أطلقت الخطوط السعودية، عرضًا ترويجيًا للسفر من وجهاتها الداخلية ومحطاتها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجهتي البحر الأحمر والعُلا، بتقديم خصم 10% بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة.

ويمكن للضيوف الاستفادة من عرض خصم 10% باستخدام الرمز الترويجي EID10، عبر موقع “السعودية” الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، حيث تستمر فترة إجراء الحجوزات حتى 13 مايو، أما فترة السفر فتستمر حتى 20 يونيو.

وتسيّر “السعودية” رحلة يومياً من الرياض إلى البحر الأحمر وتصل إلى رحلتين في إجازة نهاية الأسبوع، بينما تشغّل 4 رحلات أسبوعياً من جدة إلى البحر الأحمر، فيما تسيّر 3 رحلات أسبوعياً من الرياض إلى العُلا ورحلتين من جدة إلى العُلا.

كما تحرص على تعزيز تجربة السفر، بدءاً من التطوير المستمر لخدماتها الرقمية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تتيح حلولاً مبتكرة، إلى جانب مشروع تنمية الأسطول والتحديث الجذري لمقصورتها بما يشمل المقاعد وأحدث الأنظمة الترفيهية وخدمة الإنترنت فائق السرعة.