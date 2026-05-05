جامعة جدة وكرسي د منال فقيه العلمي يعزّزان الوقاية المدرسية

البلاد (جدة)

استضافت جامعة جدة ورشة عمل مبادرة “الموجّه الطلابي” لتعزيز مهارات الاكتشاف المبكر للتعاطي

والتي نظمها كرسي د. منال فقيه العلمي بكلية فقيه للعلوم الطبية، وتحت مظلة محافظة جدة ضمن برنامج “لنبادر”

أمس الاثنين بمركز المؤتمرات بجامعة جدة.

تأتي مبادرة “الموجّه الطلابي”، بهدف تعزيز كفاءة الموجهين والموجهات الطلابيين في مهارات الاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة، وتمكينهم من أدوات الإرشاد والوقاية الفعّالة، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر وعيًا وأمانًا للطلبة.

وشهدت الورشة مشاركة فاعلة من الحضور، حيث قدمت الجهات المشاركة خبراتها المتخصصة في مجالات التوعية والوقاية والإرشاد السلوكي والصحي والأمني، ضمن جهود مشتركة لتعزيز دور التوجيه الطلابي في حماية النشء.

حضر الورشة أكثر من 300 موجه وموجهة طلابية من مختلف إدارات التعليم، في مؤشر يعكس أهمية الموضوع وحرص المؤسسات التعليمية على تطوير مهارات العاملين في مجال التوجيه والإرشاد.

وتجدد جامعة جدة من خلال هذه الاستضافة تأكيدها على دورها الريادي في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعزز الوعي وتحمي أفراد المجتمع، حيث تواصل كلٍ من جامعة جدة وكلية فقيه للعلوم الطبية التزامهما بأن يكونا شركاء فاعلين في كل ما يسهم في خدمة المجتمع ورفع مستوى سلامته، انسجامًا مع رسالتهم ومسؤوليتهم المجتمعية ورؤيتهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.