جامعة جدة تطلق لقاء “إدارة المواهب الجامعية” وتعرض 9 مشاريع طلابية مبتكرة

البلاد (جدة)

انطلق في جامعة جدة لقاء “إدارة المواهب الجامعية” الذي استعرض استراتيجية الجامعة في إدارة المواهب، عبر نموذج متكامل يبدأ من التعرف على الموهبة وصولًا إلى الريادة، بما يعزز دور الطلبة كمبادرين وصنّاع أثر في بيئاتهم التعليمية والمجتمعية.

وأكدت د. هيا الحمياني، المشرف على إدارة استقطاب الموهوبين بجامعة جدة، ان من ضمن مبادرات ادارة المواهب تم اطلاق برنامج “الشركة” الذي يمثل تجربة افتراضية لتأسيس شركات طلابية، يمر خلالها الطالب بجميع مراحل بناء الشركة منذ الفكرة وحتى الإطلاق، مما يسهم في صقل مهاراتهم الريادية وتمكينهم من خوض تجارب عملية تحاكي واقع سوق العمل.

وشهد اللقاء عرض 9 مشاريع لشركات افتراضية طلابية قدمها الطلبة الموهوبون، عكست مستوى عاليًا من الإبداع والابتكار، وقدمت حلولًا نوعية تلبي احتياجات السوق وتدعم توجهات الجامعة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وفي ختام اللقاء، أكدت جامعة جدة استمرارها في تبني البرامج والمبادرات التي تستثمر في قدرات الطلبة، وتوفر لهم بيئات محفزة للإبداع والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل ريادي منافس.