انطلاق كأس آسيا تحت 17 في السعودية بمواجهتين

البلاد (جدة) تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في جدة، حيث تسعى منتخبات المجموعة الأولى إلى توجيه رسالة مبكرة. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، على أن تحجز المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي مقاعدها في كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026. الأخضر السعودي vs ميانمار الملعب: ملعب صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة. التوقيت: الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء. يستهل المنتخب السعودي مستضيف البطولة، مشواره وسط طموحات كبيرة بعد حصوله على المركز الثاني في النسخة الماضية، حيث سيعتمد على دعم جماهيره لتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية. في المقابل، يسعى منتخب ميانمار، الذي لم يسبق له بلوغ الأدوار الإقصائية، إلى تقديم أداء منظم والحد من خطورة أصحاب الأرض، بعدما قدم مشواراً قوياً في التصفيات، آملاً في تحقيق نتيجة إيجابية. طاجيكستان vs تايلاند الملعب: ملعب الأساطير في مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة التوقيت: الثلاثاء، الساعة 8:30 مساء. فرض منتخب طاجيكستان نفسه كمنافس قوي في النسخ الأخيرة، وبلغ المباراة النهائية عام 2018، حيث سيسعى إلى إرباك منافسيه بأسلوبه الهجومي السريع. في المقابل، يطمح منتخب تايلاند، بطل نسخة 1998، إلى فرض خبرته منذ البداية، حيث يتطلع منتخب جنوب شرق آسيا إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.