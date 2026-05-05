المالية: ميزانية الربع الأول.. 387 ملياراً نفقات و261 ملياراً إيرادات
صحيفة البلاد 19 / ذو القعدة / 1447 هـ       5 مايو 2026

البلاد (الرياض)

أصدرت وزارة المالية تقرير أداء ميزانية السعودية للربع الأول من 2026، بإجمالي نفقات 386.7 مليار ريال، وإجمالي إيرادات 260.9 مليار ريال، وعجز بلغ 125.7 مليار ريال.

وأوضح التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية بلغت خلال الربع الأول من العام 144.7 مليار ريال بانخفاض نسبته 3 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 116.25 مليار ريال، بارتفاع 2 % مقارنة بالربع المماثل من العام.

وبحسب التقرير الصادر، بلغ إجمالي المنصرف على الإدارة العامة 21 مليار ريال، والإنفاق العسكري 64.7 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية 34 مليار ريال، والخدمات البلدية 26 مليار ريال، والتعليم 57 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية، 80 مليار ريال، والتجهيزات الأساسية والنقل 12 مليار ريال، وذلك بارتفاع 20 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن فائص العجز البالغ 125.7 مليار ريال، سيتم تمويله من الاحتياطات الحكومية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

