الكويت: زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي البلاد

صحيفة البلاد 19 / ذو القعدة / 1447 هـ       5 مايو 2026

البلاد (الكويت)

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم ، في منطقة “المناقيش” الواقعة جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الشبكة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 1:27 ظهراً بتوقيت دولة الكويت، مشيرة إلى أن مركز الهزة كان على عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

