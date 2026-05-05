الكويت: زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي البلاد

متابعاتالكويت: زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي البلاد صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1447 هـ 5 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الكويت) سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم ، في منطقة “المناقيش” الواقعة جنوب غربي البلاد. وأوضحت الشبكة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 1:27 ظهراً بتوقيت دولة الكويت، مشيرة إلى أن مركز الهزة كان على عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض.