الدمام تحتضن جلسة حوارية حول الإعلام والصحافة في ضوء الأزمات

احتضن بيت الثقافة بالدمام، مساء أمس الاثنين جلسة حوارية بعنوان «الإعلام وحرية الصحافة في ضوء الأزمات»، نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي.

شارك في الجلسة كل من الصحفي خالد الجناحي، والصحافي التلفزيوني طارق المزهود، فيما أدار الجلسة نائب مدير فرع الهيئة بحاضرة الدمام ناصر الشهري، حيث استعرض المتحدثان تجارب مهنية من الميدان، وتطرقا إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي خلال الأزمات.

وناقشت الجلسة دور الإعلام في نقل الحقيقة، وأهمية الموازنة بين سرعة النشر ودقته، إلى جانب مسؤولية الإعلامي في ظل تسارع تدفق المعلومات وانتشار الشائعات.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام الأستاذ فيصل بن سعيد الزهراني، أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز نشر المعرفة الإعلامية وتبادل الخبرات المهنية، بما يسهم في تطوير الممارسة الإعلامية ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع والممارسين من مختلف القطاعات بالمنطقة الشرقية.

وتناولت الجلسة عدة محاور، من أبرزها تأثير المنصات الرقمية على صناعة القرار الإعلامي، وحدود الشفافية في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالمصداقية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور، الذين طرحوا عدداً من الأسئلة حول مستقبل الإعلام، وآليات تعزيز الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور، في بيئة إعلامية متغيرة.

يُذكر أن بيت الثقافة بالدمام استضاف الجلسة كشريك، فيما جاءت شركة “إيفنتف” راعياً للفعالية من خلال دعمها للتجهيزات التقنية والتنظيمية، إلى جانب رعاية الضيافة من “مقهى شرق”، وذلك في إطار دعم الفعاليات الثقافية والإعلامية بالمنطقة.