الدرعية تجمع “قارة آسيا” في قرعة استثنائية

تستعد الدرعية لاستضافة مراسم قرعة كأس آسيا 2027 يوم السبت المقبل، في حدث قاري بارز يعكس تنامي حضور المملكة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، ويبرز القيمة التاريخية والثقافية التي تتمتع بها الدرعية.
وتقام مراسم القرعة في حي الطريف، أحد أبرز المواقع التاريخية، حيث يجسد الحدث مزيجًا بين الهوية الوطنية والبعد الحضاري، في صورة تعكس ثراء المملكة أمام القارة الآسيوية وتعزز مكانتها على الساحة الرياضية الدولية.
ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور ممثلين عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب عدد من مدربي ورؤساء اتحادات المنتخبات المشاركة، وأعضاء الجمعية العمومية، واللجنة المحلية المنظمة، في مناسبة تحمل أبعادًا رياضية وإعلامية وثقافية واقتصادية.
زخم إعلامي وسياحي
ويمثل الحدث منصة دولية مهمة بفضل التغطية الإعلامية الواسعة على المستويين الآسيوي والعالمي، ما يسهم في تعزيز حضور الدرعية كوجهة تاريخية قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى، وإبرازها ضمن المشهد الثقافي الحديث.
وعلى الصعيدين السياحي والاقتصادي، من المتوقع أن تسهم مراسم القرعة في جذب الزوار والوفود، والترويج للدرعية كوجهة متكاملة، بما يدعم قطاعي الضيافة والنقل ويعزز النشاط الاقتصادي، إلى جانب إبراز الثقافة السعودية وإتاحة فرصة للتواصل بين الشعوب.
وتعد بطولة كأس آسيا 2027 محطة مهمة في كرة القدم الآسيوية، حيث تقام منافساتها خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا، على أن تستضيفها مدن الرياض وجدة والخبر.
