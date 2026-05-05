السياسة

الخارجية تعرب عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة

صحيفة البلاد       19 / ذو القعدة / 1447 هـ       5 مايو 2026

 

البلاد (الرياض)
أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، ودعت إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس، ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة من الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار والذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “المملكة تشدد على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 فبراير، مطالبةً بضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

