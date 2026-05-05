الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تُدين العدوان الإيراني على الإمارات

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العدوان الإيراني الآثم والمتجدد على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت في بيانها أن هذا العدوان الإيراني الآثم يعدّ انتهاكًا سافرًا لكل القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وجددت الأمانة العامة تضامنها ومساندتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م