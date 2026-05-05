الرياضة

الأخضر يدك شباك ميانمار برباعية في كأس آسيا -17 عاماً

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1447 هـ       5 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا تحت 17 عامًا، بالفوز على ميانمار برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة.

منح المهاجم علي المكي التقدّم سريعاً للمنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 23، وأكد فارس بوشقراء التفوّق مسجلًا هدفًا ثالثًا في الدقيقة 59، قبل أن يعزز عبد الله الدوسري النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

 ويواجه المنتخب السعودي المنتخب التايلاندي في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى يوم السبت المقبل.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *