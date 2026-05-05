الأخضر يدك شباك ميانمار برباعية في كأس آسيا -17 عاماً

البلاد (جدة)
استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا تحت 17 عامًا، بالفوز على ميانمار برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة.
منح المهاجم علي المكي التقدّم سريعاً للمنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 23، وأكد فارس بوشقراء التفوّق مسجلًا هدفًا ثالثًا في الدقيقة 59، قبل أن يعزز عبد الله الدوسري النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.
ويواجه المنتخب السعودي المنتخب التايلاندي في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى يوم السبت المقبل.