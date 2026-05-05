الأحد المقبل.. بدء تسجيل عقارات 13 حياً بمكة وجدة والشرقية

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم (الثلاثاء)، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ204 قطع عقارية في منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ضمن المرحلة الجديدة من السجل العقاري، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل 10 مايو 2026 وحتى 13 أغسطس 2026.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يشمل 142 قطعة عقارية في 12 حيًا بمنطقة مكة المكرمة، منها 10 أحياء داخل مدينة مكة، إضافة إلى حيين في محافظة جدة، بينما يشمل في المنطقة الشرقية 62 قطعة عقارية ضمن حي واحد، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن بقية المناطق المستهدفة في مراحل لاحقة.

وتشمل الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمدينة مكة المكرمة: (جزءاً من حي الفرقان، جزءاً من حي المقام، جزءاً من حي جعرانة، جزءاً من حي الفتح، جزءاً من حي المقام، جزءاً من حي النقا الجديد)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة جدة: (جزءاً من حي طيبة، جزءاً من حي الرياض)، مبينةً بأن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة.

وبيّنت أن التسجيل سيكون متاحًا عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، أو من خلال مراكز الخدمة، مع اشتراط توفر صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام الإجراءات.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في الأحياء المشمولة إلى التحقق من جاهزية صكوك الملكية، واستيفاء الاشتراطات قبل بدء التسجيل، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، يتضمن كافة البيانات والأوصاف والحقوق المرتبطة بها وفق معلومات جيومكانية دقيقة.

وأكدت أن نظام التسجيل العيني للعقار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع موثوقية القطاع العقاري؛ بما يدعم تطوير البنية التحتية، واستدامة السوق العقارية في المملكة.