أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج أكثر من 4600 من متدربي الكليات والمعاهد التقنية والمهنية

البلاد (المدينة المنورة)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن خريجي الكليات والمعاهد التقنية والمهنية “رأس الحربة لهذا الوطن”، بما يمثلونه من ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية ودعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوطن يفخر بهم، وفي مقدمة من يعتز بإنجازاتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.

جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل تخريج متدربي الكليات والمعاهد التقنية والمهنية بالمنطقة، والبالغ عددهم (4620) خريجًا وخريجة، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز.

وأوضح سموه أن ما يقدمه خريجو هذا القطاع يُعد قيمة مضافة فاعلة في مختلف مجالات التنمية، مؤكدًا أهمية استشعارهم لدورهم الحيوي، وعدم التقليل من شأن المهن التي يمارسونها، لما لها من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مستقبل خريجي الكليات والمعاهد التقنية واعد، ويزخر بالفرص التي تعود عليهم وعلى وطنهم وأسرهم بالخير والنماء.

وخلال الحفل، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا استعرض دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل الكوادر الوطنية، أعقبه مسيرة الخريجين.

بعد ذلك، ألقى المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سلطان بن سفر الغامدي، كلمةً أكد فيها أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الخريجين يمثلون طاقات واعدة وكفاءات مؤهلة للإسهام في بناء مستقبل الوطن.

وأوضح أن رعاية سمو أمير المنطقة تعكس دعم القيادة لمنظومة التدريب التقني والمهني ودورها في إعداد الكفاءات الوطنية، لافتًا الانتباه إلى تزامن الحفل مع مرور عشرة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، وما حققته من نقلات نوعية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التدريب التقني، داعيًا الخريجين إلى استثمار مهاراتهم، وصناعة الفرص، ومواجهة التحديات بثقة.



وتضمّن الحفل مادةً مرئية تناولت قصة نجاح قدّمها أحد الخريجين، كما ألقى الخريج خالد عبدالعزيز العسيري كلمةً نيابةً عن زملائه، عبّر فيها عن فخرهم واعتزازهم بانتمائهم للمؤسسة، مؤكدًا أن ما تحقق جاء بدعم ذويهم وأعضاء هيئة التدريب.

فيما ألقى محمد أحمد أباتي كلمة أولياء الأمور، عبّر فيها عن اعتزازهم بأبنائهم الخريجين، مشيدًا بدور المؤسسة في تأهيلهم، وداعيًا لهم بالتوفيق في مسيرتهم المقبلة.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة الخريجين المتميزين والرعاة، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.