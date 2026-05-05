المحليات أمير الشرقية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة ويثمن جهودهم

البلاد (الدمام) استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء بحري علي بن عبدالله الأحمري، يرافقه عدد من القيادات. وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يحظى به القطاع الأمني من دعم واهتمام أسهم في تعزيز قدراته ورفع كفاءته، مشيدًا سموه بالجهود المبذولة في رفع مستوى الجاهزية بما يعزز من أمن الوطن وحدوده. وقدّم اللواء الأحمري لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز جهود وأعمال حرس الحدود بالمنطقة، وما يشهده من تطور في مستوى الجاهزية وتوظيف التقنيات الحديثة في أعمال المراقبة والرصد، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية التي أسهمت في رفع كفاءة منسوبي حرس الحدود. وأعرب الأحمري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكدًا استمرار الجهود في تعزيز كفاءة العمل الأمني وحماية حدود الوطن.