أمير الرياض يرعى تخريج 8.4 ألف طالب من جامعة الملك سعود

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود لعام 2026م من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك في استاد “الأول بارك”، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان ورئيس الجامعة المكلف د. على مسلمي

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. ناصر بن تركي في كلمته، أنه تم تخريج 8.4 ألف خريج موزعين حسب الدرجات العلمية، حيث حصل على درجة الدكتوراه 166 طالبًا، والزمالة 125 طالبًا، والماجستير 1170، والبكالوريوس 5073 طالبًا.

وأضاف د. بن تركي أن توزيع خريجي دفعة عام 2026، تضمن 12 طالبًا بالدبلوم العالي، والدبلوم المتوسط 1823 طالبًا، والدبلوم المشارك 15 طالبًا، فيما حصل على الدبلوم الطبي 16 طالبًا، حيث كرّم سمو الأمير فيصل بن بندر رعاة الحفل والفائزين بالجوائز.

وثمّن د.مسلمي في كلمته رعاية أمير الرياض للحفل، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لدعم ورعاية القيادة الرشيدة المتواصل للتعليم عامةً والتعليم الجامعي خاصة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة لطلابها.

كما ثمّن الخريجون في كلمتهم رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة، حيث شهد والحضور السحب على جائزة الحفل المقدمة للخريجين.