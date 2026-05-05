أمانة الشرقية والموارد البشرية توحدان الجهود لتمكين الكوادر الوطنية

البلاد (الدمام)

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مستدام مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز برامج التدريب والتأهيل وتمكين الفئات المستفيدة، بما يشمل الباحثين عن عمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة.

ووقع الإتفاقية من جانب أمانة المنطقة الشرقية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن سعود السماري.

وتركّز الاتفاقية على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات مهنية متعددة، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتعزيز فرص اندماجها في سوق العمل، وفق خطط تدريبية معتمدة وآليات متابعة وتقييم مستمرة.

كما تتضمن الاتفاقية دعم المبادرات ذات البعد الاجتماعي، من خلال توفير مواقع ملائمة لتنفيذ البرامج، وتعزيز الاستفادة من المرافق العامة، إلى جانب دعم إنشاء مراكز اجتماعية لخدمة كبار السن.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.)