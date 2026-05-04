واجهة الخبر تتألق بمشروع “تراس الخبر”

تجربة متكاملة تجمع الترفيه والاسترخاء وتضم أكثر من 20 عنصراً ترفيهياً

سيف البلاهدي (الخبر)

دشنت بلدية الخبر مشروع “تراس الخبر” بمرحلته الأولى ضمن تطوير واجهة الخبر البحرية، والذي يمتد على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع، وبإطلالة بحرية تزيد على 600 متر طولي، ليقدم تجربة عصرية تجمع بين الهدوء والحيوية في آنٍ واحد وتعكس تسارع وتيرة التطوير الحضري، وتعزيز جودة الحياة، حيث يأتي هذا المشروع لترسيخ مكانة الخبر كوجهة سياحية وترفيهية رائدة، مع إطلاق مشاريع نوعية تُعيد تشكيل الواجهة البحرية، وتقدم تجارب عصرية متكاملة تلبي تطلعات السكان والزوار، وتواكب مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة.

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي، التزام البلدية المستمر بتقديم تجارب نوعية ومرافق سياحية متكاملة، تسهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية للسياحة والترفيه، وذلك عقب تدشين مشروع “تراس الخبر”.

ويضم “تراس الخبر” أكثر من 20 عنصرا ترفيهيا متنوعا، تشمل مناطق مخصصة للياقة البدنية، وملاعب رياضية، وساحة للتزلج في الهواء الطلق، إضافة إلى مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، بما يوفر بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

كما يحتوي المشروع على ساحة تفاعلية، ومسطحات خضراء، ومناطق جلوس بإطلالات مباشرة على البحر، إلى جانب نافورة موسيقية تفاعلية تمتد على مساحة 400 متر مربع، وزوايا مخصصة لالتقاط الصور التذكارية، ومجسمات جمالية تعزز الهوية البصرية للموقع.

ويقدم “تراس الخبر” كذلك خدمات حديثة تشمل أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتركيب منظار تلسكوبي للمشاهدة – لأول مرة على مستوى المنطقة الشرقية – ما يمنح الزوار تجربة فريدة للاستمتاع بالمشهد البحري.

وأشار المهندس مشعل الوهبي إلى أن المشروع يشكل إضافة نوعية لمنظومة الوجهات البحرية في الخبر، ويعكس التزام البلدية بتطوير مواقع نابضة بالحياة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وأضاف أن الوجهة الجديدة صُممت بعناية لتقديم تجارب متنوعة تناسب مختلف الفئات، ضمن جهود مستمرة لترسيخ مكانة الخبر كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل على مستوى العالم، من خلال مشاريع تطويرية تعزز الجاذبية السياحية وترتقي بالمشهد الحضري.